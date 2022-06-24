В Крыму сняли запрет на купание на пляжах
Все 440 пляжей Крыма доступны для гостей и жителей республики, временный запрет на купание снят. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Для обеспечения безопасного пляжного отдыха качество морской воды регулярно проходит проверку», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что 22 июня по результатам более 5 тыс. проб воды были выявлены некоторые отклонения от нормы по микробиологическим показателям. Из-за чего была инициирована повторная проверка на трех пляжах в курортных регионах республики и введен временный запрет на купания в Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также в Севастополе и Алуште.
Повторная проверка показала, что «все пробы соответствуют установленным требованиям».
Ранее 23 июня сообщалось, что Роспотребнадзор признал участок реки Ангары в Иркутске небезопасным для купания. На участке реки, примыкающем к плотине, качество воды не соответствует микробиологическим показателям.