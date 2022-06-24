Образовательные объекты на острове Русский достроят в 2022 году
До конца 2022 года на острове Русский должны завершить строительство объектов музейного и театрально-образовательного комплекса (МиТОК). В январе 2023 года они уже примут первых учеников.
Интернаты для учеников и корпус средней музыкальной школы практически готовы. До конца лета планируется завершить благоустройство территорий, в том числе набережной. Объекты будут вводить поэтапно. Учеба начнется сразу после новогодних каникул, 10 января, пишет Vostokmedia.
МиТОК включает объекты сразу в двух местах Владивостока: на острове Русский и на Орлиной сопке. Во второй части разместятся филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока и еще одна сцена Мариинского театра.
Возведением культурно-образовательного учреждения на острове Русский занимаются по поручению президента РФ Владимира Путина.