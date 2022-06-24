Страны ЕС выделят €9 млрд Украине

Страны Европейского союза выделят Украине €9 млрд помощи. Об этом 24 июня на брифинге по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы утвердили €9 млрд помощи Украине», — сказал он.

По словам Моравецкого, Украина нуждается в этой помощи.

Накануне стало известно, что Вашингтон отправит Киеву очередную военную помощь на $450 млн. Как рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби с начала военной специальной операции Украине поставлена помощь, общая сумма которой на данный момент составляет около $6,1 млрд.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужна ежемесячная финансовая помощь в размере $5 млрд, так как половина украинской экономики в настоящее время не работает. По его словам, ни одна страна без финансовой помощи в такой ситуации не справится.

14 июня в Верховную раду Украины внесли проект обращения к Зеленскому и кабмину с предложением списать внешний государственный долг. По данным минфина страны, внешний долг страны составляет $56,83 млрд. До конца текущего года Киев должен погасить более $3,3 млрд из общей суммы.

12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета.