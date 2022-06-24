Эксперт оценила увеличение льготных кредитов жителям сел на ремонт домов

Увеличение лимитов льготных кредитов жителям сел на благоустройство частных домов — вполне обоснованная мера на фоне возросшей инфляции и, как следствие, стоимости оборудования, стройматериалов и строительно-монтажных работ. Об этом заявила «Известиям» управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова в пятницу, 24 июня.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении размеров кредитов по льготной ставке, которые жители сел могут брать на благоустройство своих домов. Соответствующий документ размещен на сайте правительства. Программа действует с 2020 года, ставка по ним не может превышать 5%. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство. Деньги можно потратить на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, на ремонт инженерных систем и кровли и другие ремонтные нужды.

Сумма кредита, как и ранее, будет зависеть от региона. Для жителей Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер займа увеличили с 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Сельчане в других регионах, кроме Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, не участвующих в льготной программе, смогут взять займ до 500 тыс. рублей (ранее — 250 тыс. рублей).

«Мера, безусловно, является плюсом, поскольку открывает более широкие возможности по обустройству собственного жилья для заемщиков», — отметила Доброхотова.

Что касается спроса на подобные кредиты, то в целом он вряд ли существенно изменится, добавила она. В большинстве случаев их будут оформлять те заемщики (из тех, кто нуждается в средствах для обустройства дома), кто имеет на это финансовые возможности для выплаты и в любом случае планировал взять кредит. Ключевым фактором при принятии решения о займе для многих сегодня является их уровень дохода, а к вопросу кредитования граждане подходят сейчас очень осторожно, заключила управляющий партнер Dombook.

В 2020 году была также запущена программа сельской ипотеки. Она предусматривает выделение до 3 млн рублей (для Дальнего Востока и Ленинградской области — до 5 млн) под ставку до 3% на покупку жилья в сельской местности, поселках городского типа, рабочих поселках, не входящих в состав городских округов, и малых городах с численностью населения до 30 тыс. человек. Меры поддержки не распространяются на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

В мае 2022 года правительство разрешило сочетать программу «Льготная ипотека» под 9% с рыночной или другой субсидированной, в том числе с сельской.