В Москве почти 40,6 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита
В Москве с начала года прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали почти 40,6 тыс. человек. Об этом пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора сообщила в пятницу, 24 июня.
«В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привито 40 570 человек, из них — 14 397 детей», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Также в ведомстве уточнили, что обращаемость в медицинские организации столицы по поводу укусов клещей по итогам 25 недели 2022 года не превышает среднемноголетних значений.
Ранее, 16 июня, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала «Известиям», что одной из угроз, которые подстерегают туристов в России, является клещевой энцефалит.
По словам эксперта, обычно клещевой энцефалит начинается внезапно — с лихорадки и интоксикации.
Днем ранее специалисты медико-генетического центра Genotek сообщили, что у каждого шестого россиянина обнаружена мутация, повышающая риск развития болезни Лайма при укусе инфицированным клещом. По мнению ученых, причиной, повышающей риск инфицирования клещевым боррелиозом, является мутация в гене HLA-DQB1. Она встречается примерно у 16% россиян и может ускорить процесс распространения инфекции в организме.