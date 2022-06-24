Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал на один матч контракт с ФК «Динамо». Об этом 24 июня сообщается на официальном сайте московского клуба.

Соглашение позволит 36-летнему форварду сыграть в товарищеской встрече с командой блогеров «Амкал». Игра состоится 25 июня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Овечкин получил 3-й игровой номер, под которым в свое время за «Динамо» выступал его отец Михаил.

Спортсмен является выпускником хоккейной школы «Динамо», профессиональную карьеру хоккеиста он тоже начинал в этом клубе, после чего в 2005 году заключил контракт с «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает по сей день.

Овечкин является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, а также обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России нападающий трижды побеждал на чемпионатах мира, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Динамо» в минувшем сезоне заняло третье место в розыгрыше «Тинькофф Российской премьер-лиги» и дошло до финала Кубка России, где уступило московскому «Спартаку».