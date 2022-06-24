Пик активности клещей пройдет в Красноярском крае

В Красноярском крае пройден пик клещевой активности. Зафиксировано постепенное снижение количества присасываний насекомых. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Однако численность клещей на территории края по-прежнему остается высокой. Так, на минувшей неделе пострадали от этих насекомых более 1 тыс. человек.

С начала сезона больше всего пострадавших от клещей было среди жителей Красноярска, Дивногорска, Канска, Емельяновского, Березовского, Ачинского, Манского и Нижнеингашского районов. Кусали их чаще при посещении дачных участков.

ИА KrasnoyarskMedia пишет, что сейчас на стационарных пунктах наблюдений максимальная численность клещей отмечается в лесостепной западной группе районов (123 экземпляра на 1 км), в низкогорной лесной зоне (32,5 экземпляра на 1 км), а также в степной Минусинской котловине (32 экземпляра на 1 км).

Первые в этом сезоне клещи были обнаружены уже в конце марта на юге Красноярского края и на окраинах Красноярска. Прививки от клещевого энцефалита поставили больше 16 тыс. жителей Красноярского края, 80% из них — дети.