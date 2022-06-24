Более 900 человек пострадали от клещей в Липецке с начала сезона

В Липецке с наступлением жаркой погоды от укусов клещей пострадали 911 человек, в том числе 407 детей. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно исследованиям, опасными болезнями оказались инфицированы 16,6% клещей. Эксперты обнаружили бактерии боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза.

Как уточняет LipetskMedia, в большинстве случаев присасывание клещей зафиксировано на территории приусадебных участков и СНТ, в природных условиях. Эксперты призывают граждан обрабатывать свои участки от клещей.

16 июня в беседе с «Известиями» кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала о том, как распознать заражение и защититься от энцефалитного клеща. Она подчеркнула, что при отсутствии своевременной терапии развиваются неврологические расстройства, которые грозят поражением центральной и периферической нервных систем.