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Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Ставропольском крае

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на дороге в Ставропольском крае. Пострадавший мужчина скончался в больнице.

Авария произошла в Минераловодском округе. По данным ГИБДД, 44-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовиком «КамАЗ». Об этом сообщает NewsTracker.

Автомобилист и его 14-летняя дочь получили травмы и были доставлены в больницу. Спустя несколько часов мужчина скончался. В Госавтоинспекции уточнили, что водитель неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

24 июня на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае автомобиль Volkswagen Multivan столкнулся с грузовиком, водитель которого остановился для проверки датчика. В иномарке находилась семья — отец, мать, трое детей и их бабушка. Все взрослые погибли, дети доставлены в больницу.

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