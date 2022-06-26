Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер-министр Японии посоветовал G7 не ослаблять давление на Россию
Мир
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с «Азота»
Экономика
Эстония потеряет €860 млн в случае полного запрета импорта из РФ и Белоруссии
Общество
На прощание с Шатуновым пришли более 10 тыс. человек
Общество
Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары
Мир
Силы ЛНР добрались до промзоны Лисичанска
Мир
Путин посетит Таджикистан и Туркменистан
Происшествия
На площадку санатория «Аю-Даг» в Алуште сошел сель
Мир
Посол ЕС назвал недопустимым введение болезненных для Европы санкций
Мир
Российские военные отразили попытку ВСУ нанести удары по острову Змеиный
Происшествия
МЧС предупредило о возможном подъеме воды в реках Крыма

Большие одежды: как прошла Первая Московская неделя моды

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
В столице завершилась Первая Московская неделя моды. Показать свои коллекции приехали более 70 российских дизайнеров. Самые интересные моменты Недели — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
В показе коллекций российских дизайнеров на фестивале «Модная столица» в ГУМе участвовали более 100 моделей
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Global Look Press/XinHua/Alexander Zemlianichenko Jr
Основными площадками Недели стали парк «Зарядье» и ВДНХ
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
Показ коллекции Loom by Rodina на Китайгородской стене стал одним из знаковых событий Недели
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
В показах принимали участие модели с ограниченными физическими способностями
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Показы также проходили на Тверской площади и площади Революции
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sefa Karacan
В парке «Зарядье» и на ВДНХ коллекции представили 72 дизайнера из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Твери, Нальчика и других городов
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Отечественные дизайнеры отразили в своем творчестве интерес к российской истории
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Игорь Чапурин представил на ВДНХ полную изысканной элегантности коллекцию
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Молодые дизайнеры, студенты РГУ им. Косыгина, показали свои творения на Тверской площади
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Элементы русского национального костюма стали основой для многих коллекций
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Впрочем, не обошлось и без авангарда, соединяющего BDSM-эстетику с «колхозным шиком» в духе Демны Гвасалии
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sefa Karacan
Школа моды Сергея Сысоева представила новый взгляд на традиционный наряд русской крестьянки
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Помимо показов, на Неделе прошла деловая программа для представителей модной индустрии
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Показ новой коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной прошел прямо на набережной Москвы-реки
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Бренд Disobedience показал коллекцию, сочетающую неприкрытую агрессивную сексуальность с томной женственностью
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
В рамках программы «Московское долголетие» на Тверской площади выступили модели в возрасте старше 55 лет
На весь экран
Как прошла Московская неделя моды
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
В рамках Недели на ВДНХ состоялся семейный фестиваль детской моды и стиля и прошел забег Fashion Tech Run
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022