Почти 3 млн рублей получили пострадавшие от пожаров в Приангарье

Более 2,8 млн рублей финансовой помощи получили пострадавшие от природных пожаров в Иркутской области. Единовременная выплата предоставлялась и семьям погибших.

Пострадавшему она составляла 5 тыс. рублей, в связи с утратой имущества — 100 тыс. рублей, а в случае если есть погибшие — 1 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia.

Также пострадавшие от пожаров могут рассчитывать на получение 155 куб. м древесины на строительство нового дома или хозяйственных построек.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь людям, пострадавшим от пожаров в ряде регионов России. Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на сайте Кремля 20 июня.

Тем временем в южных, центральных и западных районах Иркутской области особый противопожарный режим был продлен до 30 июня. Причина — высокая вероятность возникновения пожаров на территориях муниципальных образований и угроза населенным пунктам и объектам экономики. В северных районах режим продлили до 15 июля.