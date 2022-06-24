Шторм и ливни ожидаются в Волгоградской области

Спасатели предупредили жителей Волгоградской области об ухудшении погодных условий до конца суток. В регионе наблюдаются ливни и усиление ветра.

По данным МЧС, в отдельных районах вместе с грозами вероятно выпадение града. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Скорость ветра достигает 25 м/с.

Жителям региона рекомендовано не выходить в акватории водоемов на маломерных суднах. Пешеходов просят избегать рекламных щитов и деревьев. Также не следует приближаться к линиям электропередачи в случае обрыва проводов.

Ранее ухудшение погодных условий спрогнозировали для Челябинской области. В ближайшие сутки в регионе ожидается крупный град и ливни, ветер усилится до 20 м/с.