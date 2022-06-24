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Путин заявил о стремлении ряда стран подменить архитектуру безопасности

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности некими правилами. Об этом 24 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах. Каких правилах? Кто эти правила придумал, непонятно», — сказал он на заседании в формате BRICS+.

Глава государства отметил, что попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, умноженное на последствия пандемии коронавируса, лишь обострило кризисные явления в мировой экономике.

«Актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений. Эта ситуация назревала давно и стала неизбежным итогом линии сторонников так называемого либерального миропорядка на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов», — заявил российский лидер.

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Путин также констатировал, что глобальная торговля погрязла в спорах.

«Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы принципов ВТО... Мы знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации в последние годы. Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные логистические и инвестиционные цепочки. Серьезный социально-экономический эффект особенно для развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока имеет стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары», — подчеркнул президент.

Ранее, 17 июня, глава государства сказал, что «США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными». Он отметил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами.

До этого, 27 мая, президент США Джо Байден заявил, что следующее десятилетие будет определяющим в XXI веке. По его мнению, эти годы укажут на то, что случится с миром и определяющими его ценностями не только на ближайшее будущее, но и на многие поколения.

25 марта глава МИД России Сергей Лавров отметил, что международные отношения переживают сильнейшее напряжение. По его словам, это происходит «в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами, а скорее неправдами, сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир».

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