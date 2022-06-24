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Новое кладбище создали на территории Кургана

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Администрация Кургана выделила территорию для мусульманского кладбища. Его площадь составит более 15 га.

Мусульманское кладбище расположено в 500 м к северу от центрального входа на общегородской Зайковское кладбище. По мнению председателя совета Союза похоронных организаций Курганской области Артура Пономарева, мусульманское общине хватит участка на длительное время, пишет ИА «Ура.ру».

«Большую часть курганских мусульман, как правило, хоронят в районах области. В основном на мусульманских кладбищах в Сафакулевском и Альменевском районах. Либо хоронят в других регионах или странах», — сказал Пономарев.

Ранее сообщалось, в Сыктывкаре планируют открыть новое кладбище на границе с Сыктывдинским районом. Площадь участка, по поводу которого ведутся переговоры, составляет порядка 17 га.

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