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Греция продлила запрет на полеты самолетов РФ в ее воздушном пространстве

Греция продлила запрет на полеты самолетов РФ в ее воздушном пространстве до 22 сентября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Греция продлила до 22 сентября запрет на полеты российских и белорусских самолетов в греческом воздушном пространстве. Об этом сообщили в пятницу, 24 июня, в управлении гражданской авиации (УГА) Греции.

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Также отмечается, что запрещаются полеты греческой гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдавии и Белоруссии.

«Управление гражданской авиации (CAA) сообщает пассажирам о продлении срока действия авиационных инструкций (NOTAM) с запретами и ограничениями полетов в связи со <специальной операцией по защите Донбасса> на Украине», — говорится в поступившем в «РИА Новости» сообщении УГА.

В силе остаются авиационные директивы о закрытии воздушного пространства Украины и запрете прохода гражданских самолетов в воздушном пространстве Молдавии и Белоруссии в связи с высокой степенью риска в этих районах в результате специальной операцией по защите Донбасса на Украине.

По сообщению управления, авиационные директивы будут действовать до 22 сентября текущего года.

Ранее, 22 июня, стало известно о том, что представители России и Кубы обсудили возобновление авиасообщения между странами. Стороны выразили взаимную заинтересованность в авиасообщении между государствами.

Накануне глава Минтранса России Виталий Савельев рассказал, что в настоящее время российские авиакомпании летают в 11 стран.

27 февраля Европейский союз закрыл воздушное пространство для всех самолетов России. Запрет на полеты над Украиной, Молдавией и Белоруссией был введен 24 февраля.

Ранее, 1 марта, посольство Греции в России сообщало, что Греция надеется на разрешение ситуации до начала туристического сезона с закрытием авиасообщения между ЕС и РФ.

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Евросоюза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда зарубежных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.

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