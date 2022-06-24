Die Welt узнала о ссоре стран Европы из-за ставшей кандидатом в ЕС Украины

На минувшем саммите Евросоюза Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены ЕС, однако Албанию, Северную Македонию, а также Боснию и Герцеговину ждало разочарование. Об этом 24 июня пишет немецкая газета Die Welt.

Эти страны ожидают продвижения в вопросе евроинтеграции уже долгие годы, а отсутствие прогресса может привести их к серьезным политическим последствиям, предупреждает автор материала.

По его словам, прошедший 23 июня саммит ЕС оставил смешанные чувства для канцлера ФРГ Олафа Шольца. Саммит начался с разочарования: стало понятно, что переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании так и не начнутся — против выступила Болгария, в то время как Брюссель обещал эти странам вхождение в ЕС еще в 2003 году.

Тогда же страны Евросоюза согласовали предоставление статуса кандидатов на членство для Украины и Молдавии. При этом за закрытыми дверями разгорелись горячие дебаты: так, Словения и Австрия настаивали, что статус кандидата должна получить также Босния и Герцеговина. Однако, по мнению автора, завершилось всё невнятным компромиссом, в рамках которого Боснии и Герцеговине пообещали обсудить конкретные сроки предоставления статуса кандидата на следующем саммите ЕС.

В статье со ссылкой на экспертов также утверждается, что отсутствие конкретных перспектив по вступлению в ЕС сильно подогревает общественные настроения в этой стране, в то время как в октябре там пройдут президентские и парламентские выборы. Издание отметило, что на прошедшем саммите никто об этом не подумал.

Подчеркивается, что в Брюсселе царило праздничное настроение по поводу предоставления Украине статуса кандидата.

Статус кандидата в члены ЕС ни к чему не обязывает, а процесс вступления может затягиваться на долгие годы, подытожил автор статьи.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

24 июня Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в члены Евросоюза является внутренними европейскими делами.