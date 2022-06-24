На Украине предложили разрешить призыв инвалидов в армию

Депутаты Верховной рады Украины рассмотрят законопроект, допускающий призыв инвалидов на военную службу. Документ опубликован 24 июня на сайте украинского парламента.

Люди с ограниченными возможностями здоровья могут быть призваны с их согласия. Военную службу они смогут проходить границах области, в которой зарегистрированы или проживают, отмечается в проекте закона.

Ранее в пятницу стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Лисичанском и в котле под Горским и Золотым потеряли более 1 тыс. человек за последние два дня боев.

В этот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что украинские военные сбежали от союзных сил в ходе боя за Золотое. После мощнейшего удара генштаб ВСУ принял решение отступать, однако это было похоже не на организованное отступление, а на бегство.

22 июня в раду поступил законопроект, запрещающий мужчинам призывного возраста выезжать за границу на время действия военного положения. Предполагается, что круг лиц, которым будет сделано исключения, будет определяться законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

21 июня Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

14 июня власти Украины заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

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