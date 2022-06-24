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МВД Сербии назвало боевые действия главным критерием для интеграции в ЕС

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Глава МВД Сербии Александр Вулин 23 июня заявил, что вооруженный конфликт, вероятно, является решающим критерием для интеграции в ЕС. Так он отреагировал на получение Украиной и Молдавией статуса-кандидата на вступление в Евросоюз.

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«Украина стала кандидатом в члены несмотря на то что не соответствует стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Она преодолела несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, соблюдая критерии в сфере правосудия или экономических реформ, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в боевых действиях было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема», — приводит его слова ведомство.

Сербский министр добавил, что если решающим критерием для приема в членство и начала процесса вступления является тот факт, что в стране-кандидате происходят военные действия, то Сербия могла бы начать переговоры еще в 1999 году.

«Но похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбило НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией», — отметил он.

Вулин также выразил надежду, что Молдавии не пришлось обещать Евросоюзу, что вступит в вооруженный конфликт.

«Если бы условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать вооруженный конфликт с кем-то, тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании — чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС», — заключил он.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз превратился в антироссийский союз, требуя подключаться к решениям против Москвы. По его словам, сами руководители ЕС заявляют имеющим статус кандидата и желающим приобрести такой статус, что у них нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все меры в отношении РФ.

Министр отметил, что именно так европейские чиновники адресуют свои требования к Сербии.

Днем ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главными критериями на вступление в ЕС стали русофобия и антироссийская присяга. В тот же день она заявила, что процесс предоставления Молдавии и Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз похож на махинацию. По ее словам, решения, которые предпринимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера.

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