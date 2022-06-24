Россиянин и гражданин Германии погибли при восхождении на гору в Швейцарии
В Швейцарии при восхождении на гору Шайдеггветтерхорн погибли россиянин и гражданин Германии. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает пресс-служба полиции кантона Берн «РИА Новости».
«Опознание погибших альпинистов завершено… Погибшие — 33-летний гражданин Германии, житель кантона Граубюнден, а также 37-летний гражданин России, житель кантона Цюрих», — говорится в сообщении.
При этом имя погибшего россиянина не раскрыли.
Отмечается, что тела альпинистов были обнаружены 21 июня. По предварительной информации, они упали с высоты нескольких сотен метров.
По факту произошедшего начато расследование.
13 апреля человек погиб во время схода лавины в горах под Алма-Атой. Гражданин Франции был обнаружен спасателями без признаков жизни. Как отметили представители департамента по чрезвычайным ситуациям, сход лавины спровоцировали шесть человек во время катания на склонах.