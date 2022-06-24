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Медведев напомнил главе МИД ФРГ Бербок о блокаде Ленинграда в ответ на слова о голоде

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Германия 900 дней держала блокаду Ленинграда, где от голода умерли почти 700 тыс. человек. Об этом 24 июня в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

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Накануне глава немецкой дипломатии сказала, что Россия «использует голод в качестве оружия».

«Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — сказала дипломат на брифинге в Берлине.

По мнению Медведева, такие слова «удивительно слышать» от чиновников, чья страна держала в блокаде Ленинград в годы Второй мировой войны, добавляет «Газета.Ru».

Также в пятницу Бербок отметила, что Германия активно работает с компаниями по вопросу о возможном вывозе зерна из России, никакой блокады российского зерна нет.

Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш всегда выступал за достижение договоренности по обеспечению экспорта зерна из России и Украины.

3 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии проблемы вывоза зерна с Украины, его можно вывести пятью способами. По словам президента, вывести зерно можно через украинские порты — но Киеву нужно их разминировать; через Польшу; по Дунаю через Румынию; через подконтрольные порты РФ в Азовском и Черном морях, через Белоруссию, но для этого с этой страны нужно снять санкции.

Директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков 2 июня рассказал, что из-за конфликта вокруг Украины и последовавшего за ним продовольственного кризиса приблизительно 13–15 млн человек могут оказаться на грани голода.

Днем ранее Гутерриш сказал, что разрешение мирового продовольственного кризиса невозможно без участия России.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся крупнейшим из мировых поставщиков пшеницы.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последнее время на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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