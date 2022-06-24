Власти Ростова-на-Дону направят 40 млн рублей на ремонт улицы Орбитальной

На реконструкцию улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону власти направят 40 млн рублей. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на сити-менеджера Алексея Логвиненко.

На текущий момент администрация ведет поиски подрядчика. Рабочим предстоит заменить 2,8 км дорожного покрытия, установить новую систему освещения и светофоры, проложить трамвайные пути и построить развязки на пересечении с проспектом Космонавтов и улицей Беляева. Проект необходимо выполнить до сентября 2023 года.

Также власти намерены найти подрядчика для строительства дороги от улицы Доватора до улицы Зоологической. Она будет дублировать Змиевский проезд.

С начала сезона в Ростовской области отремонтировали 30 дорожных участков, всего же за год необходимо обновить 139 объектов. Бригады работают в срок, на ряде участков ремонт ведется с опережением графиков.