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Диетолог рассказала о вреде некоторых популярных летом продуктов для фигуры

Диетолог Михалева рассказала о вреде некоторых популярных летом напитков и фруктов для фигуры
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала в пятницу, 24 июня, о вреде для фигуры некоторых популярных летних продуктов. Она объяснила, как большое количество фруктов и свежевыжатых соков в ежедневном рационе может привести к проблемам с весом.

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По словам специалиста, летом похудеть легче, так как физическая активность возрастает, а аппетит снижается. Однако при этом, чтобы справиться с жарой, люди незаметно употребляют множество вредных для фигуры продуктов.

Среди таких безобидных продуктов эндокринолог выделила прохладительные напитки вроде газировки, кваса и молочных коктейлей, которыми люди привыкли утолять жажду. «Это тоже еда с достаточно высоким количеством калорий и простых углеводов. Но мы не воспринимаем сладкий напиток как прием пищи, не испытываем сытости и съедаем еще больше калорий», — объяснила она в беседе с Lenta.Ru.

Свежевыжатые соки также приводят к набору веса. «Из-за отсутствия клетчатки в соках практически вся фруктоза усвоится организмом и пойдет на синтез жира, если регулярно их пить. Гораздо лучше съесть фрукт целиком, что позволит получить и витамины», — считает диетолог.

При этом чрезмерное употребление фруктов не принесет никакой пользы организму, отметила Михалева.

«Из-за того, что в фруктах содержится достаточно много простых сахаров, они могут способствовать набору лишних килограммов. Поэтому людям, склонным к набору веса, рекомендуется съедать не более 3–4 средних фруктов в день», — предупредила врач.

Ранее в этот день профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог, руководитель «Клиники Маргариты Королевой» Маргарита Королева рассказала, что термическая обработка овощей способна повысить ценность этих продуктов, передает RT.

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