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«Армия России» и Лига Героев представят совместную спортивную коллекцию

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Фото: «Армия России»
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26 июня в рамках Московской недели моды команды брендов «Армия России» и «Лига Героев» покажут первую совместную линию спортивной одежды.

В основе коллекции — леггинсы, шорты, топы, футболки, майки и рашгарды, которые выполнены в строгом и минималистичном стиле. Патриотизм, функциональность, внимание к деталям и полная уверенность в следующем шаге — эти принципы брендов в полной мере нашли отражение в концепции.

Все модели удобно комбинируются, что позволяет создать множество самых разных образов. Одежда создана с использованием высококачественных технологичных материалов, которые позволяют сократить вероятность получения травм. Отдельно представлены модели, созданные специально для тренировок на улице, — с защитой от ультрафиолета и ветра.

Показ пройдет в формате спортивного шоу, зрители которого получат возможность стать его активными участниками. Специальный гость мероприятия – Алексей Столяров, спортивный блогер №1 в России и амбассадор коллекции «Армия России» и Лиги Героев.

«Армия России» — единственный российский бренд одежды, обуви и аксессуаров, сочетающий в себе практичность повседневного стиля и технологичность профессиональной формы военнослужащих.

Лига Героев – крупнейшая в России команда организаторов спортивных мероприятий. Таких как «Гонка героев», Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» и др.

Вход на мероприятие свободный.

Начало: 15:00

Адрес: Тверская площадь

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