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Петербургские чиновники начнут сортировать мусор

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Сотрудников исполнительных органов власти Санкт-Петербурга и подведомственных учреждениях обяжут организовывать раздельный сбор мусора внутри структур. Об этом 24 июня пишет газета «Деловой Петербург», ознакомившись с методическими рекомендациями комитета по природопользованию

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Вторичные ресурсы перед утилизацией будут делиться на бумагу, пластик, металл и стекло. Для этого в административных помещениях установят специальные контейнеры, а для чиновников будет проведен инструктаж.

Среди бумажных отходов также будут утилизироваться документы, подлежащие уничтожению (после измельчения), черновики, конверты и папки. Ко фракции пластика будут относить пищевые бутылки и ПНД–тару ( банки, ящики, горшки для рассады, бутылки и флаконы для косметики и бытовой химии).

«Мы с начала года прорабатываем возможность внедрения раздельного накопления вторичных ресурсов в комитетах и учреждениях Смольного. Если мы хотим продвигать идею раздельного сбора среди населения, то должны начать с себя. Учитывая как минимум объем бумажного документооборота, это станет хорошим вкладом в общее дело», — рассказал зампред комитета Иван Казаков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Чиновники Смольного начнут сортировать генерируемый ими мусор».

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