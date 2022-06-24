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Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения

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С 1 июня Сбербанк России начнет снимать комиссию за «стягивание» средств с карт через приложения и сайты других банков. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил официальный сайт «Сбера».

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В сообщении говорится, что комиссия будет сниматься в той валюте, в которой открыт счет карты Сбербанка. Если счет в рублях, комиссия будет 1,25% — минимум 30 рублей, максимум 150 рублей. А если счет в иностранной валюте, то сумма операции будет пересчитана по курсу банка в валюту счета. Исходя из этого будет рассчитана сумма комиссии в размере 1,25% — минимум $1/€1 , максимум $3/€3.

«Вы можете пополнять карты других банков переводами с карты Сбербанка не только в «Сбербанк Онлайн», но и в приложениях или на сайтах этих банков. Комиссия вводится именно для таких переводов — совершенных с помощью приложений и сайтов других банков, кредитных и микрофинансовых организаций», — сообщил банк.

В «Сбере» подчеркнули, что пользователям по-прежнему можно переводить бесплатно до 50 тыс. рублей в месяц другим клиентам банка через приложение. Также кредитное учреждение позволяет переводить до 100 тыс. рублей клиентам других банков через систему быстрых платежей.

Ранее 9 июня «Тинькофф» сделал платным обслуживание валютных счетов. С 23 июня комиссия составляет 1% от остатка на счете при балансе свыше 10 тыс. условных единиц. Банк объяснил такое решение ненадежностью зарубежных партнеров.

Первоначально минимальная сумма, с которой берется комиссия, составляла 1 тыс. у. е. Она была повышена 16 июня, после того как Банк России заявил, что проверит сообщения о комиссии за обслуживание счетов в валюте.

Райффайзенбанк 7 июня сообщил о введении с 30 июня комиссии в 0,2% в месяц за хранение средств на валютных счетах. По информации пресс-службы кредитной организации, такая мера принимается для более эффективного управления деньгами в иностранной валюте. Комиссия будет касаться счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах.

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