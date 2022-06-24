На ликвидацию борщевика в Нижегородской области направят 14 млн рублей

В 2022 году Нижегородская область потратит порядка 14 млн рублей на ликвидацию очагов произрастания борщевика Сосновского. Растение ликвидируют на площади 600 га.

Опасный сорняк планируют ликвидировать на фермах и складах, отнесенных к бесхозным объектам, а также на земельных участках в госсобственности региона. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». Для распыления гербицида рабочие будут использовать ранцевые опрыскиватели, навесные тракторные опрыскиватели и агрокоптер.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона, по сравнению с 2021 годом площадь обработки увеличивается на 200 га. На 80% территории будет задействован агрокоптер.

Общая площадь произрастания борщевика в Нижегородской области достигает 7 тыс. га. Наибольшее количество сорняков обнаружено в Сосновском, Ардатовском, Вознесенском, Вачском и других районах.