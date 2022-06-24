Британец Эйден Аслин, приговоренный в Донецкой Народной Республике (ДНР) к смертной казни, раскаялся в том, что присоединился к украинской армии. Видеозапись его заявления 24 июня разместил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.

«Мне жаль, что я стал частью украинской армии. Но я думаю, что для многих людей этого будет недостаточно, потому что все будут думать, что я вызываю жалость. Всё это так, как будто Бог сохранил мне жизнь до сих пор, чтобы я мог увидеть, какова правда, и стать на путь искупления», — заявил Аслин.

Британец сообщил, что надеется на снисхождение со стороны властей ДНР.

«Я надеюсь, что смогу подать апелляцию на этот смертный приговор, потому что я действительно считаю, что он слишком тяжек и я не сделал ничего, чтобы заслужить смертный приговор, я был глуп и наивен», — сказал он.

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима к смертной казни. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»)

По утверждению заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством ДНР по поводу сложившейся ситуации. Вместо этого Соединенное Королевство направило ноту России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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