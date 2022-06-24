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Диетолог порекомендовала есть помидоры для профилактики рака кожи

Диетолог Залетова порекомендовала есть помидоры для профилактики рака кожи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Летом помидоры обязательно должны входить в рацион, поскольку они содержат предотвращающие развитие меланомы полезные вещества. Об этом 24 июня заявила врач кардиолог-диетолог Татьяна Залетова.

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«Помидоры богаты антиоксидантом ликопином, который известен как мощное средство для предотвращения рака кожи. Это немаловажно в солнечную погоду. Согласно рекомендациям по уровню потребления пищевых и биологически активных веществ, следует употреблять порядка 5 мг ликопина в сутки, верхний допустимый уровень — 10 мг. В зависимости от сорта, ликопина в томатах содержится от 5 до 50 мг/кг», — цитирует эксперта Агентство городских новостей «Москва».

По словам врача, содержание ликопина обычно коррелирует с интенсивностью красной окраски плода: чем краснее помидор, тем больше ликопина он содержит. При этом она отметила, что в приготовленных томатах ликопина больше, чем в свежих.

«Упаривание и ужаривание приводит к концентрированию ликопина в конечном продукте. Так, если в свежих томатах содержится до 50 мг/кг, то в кетчупе уже до 140 мг/кг, а в томатной пасте — до 1,5 тыс. мг/кг», — отметила Залетова.

Диетолог также обратила внимание на то, что помидоры на 94% состоят из воды, что тоже хорошо влияет на организм в жаркую погоду.

Помимо томатов, ликопин содержится в гуаве, арбузе и папайе, заключила она.

21 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в выходные 25 и 26 июня ожидается жаркая погода. В эти дни в российскую столицу придет летний зной, а воздух прогреется до +26…+31 градуса. Это на 3–4 градуса выше нормы. Ночная температура, по словам Вильфанда, составит около +15 градусов.

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