Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией

Страны Евросоюза (ЕС) вместе с НАТО формируют коалицию для войны с Россией. Об этом 24 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Глава российской дипломатии провел аналогию с началом Второй мировой войны. Тогда лидер третьего рейха Адольф Гитлер собрал под знамена Германии значительную часть европейских стран для войны против СССР.

«Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с РФ. Будем на всё это смотреть очень внимательно», — пообещал министр.

Он добавил, что Москва будет наблюдать, какие шаги предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в ЕС, отмечает «Газета.Ru».

Как заключил Лавров, ЕС превратился в антироссийский союз, требуя подключаться к решениям против Москвы. По его словам, сами руководители объединения заявляют имеющим статус кандидатам и желающим приобрести такой статус, что у них нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все меры в отношении РФ.

23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата не будет иметь никаких практических последствий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата является внутренними европейскими делами.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.