Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин выплатил в рублях проценты по облигациям внешних займов
Общество
Режим ЧС введен на подтопленных территориях в Сочи
Мир
В убийстве чиновника из Херсонской области обвинили диверсантов с Украины
Мир
Алиханов будет добиваться отмены ограничений на транзит грузов
Авто
В России с 1 июля заработает онлайн-база о злостных нарушителях ПДД
Мир
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Донецка
Авто
«Упрощенная» Lada Granta получит кондиционер
Экономика
H&M решит судьбу магазинов в России до 1 июля
Мир
Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией
Мир
Пересечение границы затруднено под Калининградом из-за сбоя в Литве
Общество
В МИД России рассказали о планах открыть зарубежные аналоги МФЦ
Сюжет:

Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Евросоюза (ЕС) вместе с НАТО формируют коалицию для войны с Россией. Об этом 24 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Приемная миссия: что означает выдача Украине статуса кандидата в ЕС
Процесс приема Киева в объединение может затянуться на долгие годы

Глава российской дипломатии провел аналогию с началом Второй мировой войны. Тогда лидер третьего рейха Адольф Гитлер собрал под знамена Германии значительную часть европейских стран для войны против СССР.

«Вот сейчас так же, в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с РФ. Будем на всё это смотреть очень внимательно», — пообещал министр.

Он добавил, что Москва будет наблюдать, какие шаги предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в ЕС, отмечает «Газета.Ru».

Как заключил Лавров, ЕС превратился в антироссийский союз, требуя подключаться к решениям против Москвы. По его словам, сами руководители объединения заявляют имеющим статус кандидатам и желающим приобрести такой статус, что у них нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все меры в отношении РФ.

23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата не будет иметь никаких практических последствий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата является внутренними европейскими делами.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022