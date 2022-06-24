В Индии жених случайно застрелил своего друга на свадьбе

В Индии жених на свадьбе по ошибке застрелил своего друга на свадьбе. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает издание Mirror.

Как сообщает издание, жениха зовут Маниш Мадхешия. Друг подарил ему это оружие в день церемонии. Мадхешия начал размахивать им, показывая подарок собравшимся гостям. В результате палец мужчины соскочил на курок, и индиец выстрелил в друга.

Пострадавшего повезли в больницу, однако он скончался до приезда в клинику. Позже Маниш был арестован сотрудниками полиции, ему предъявили обвинения в неумышленном убийстве.

19 января в одной из школ Новосибирска ученик случайно выстрелил товарищу в лоб из пневматического пистолета. Инцидент произошел на уроке физкультуры — один из подростков принес с собой оружие в школу, дети играли, когда пистолет выстрелил и попал в мальчика. Он получил ушибленную травму лобной части головы.