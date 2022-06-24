Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин выплатил в рублях проценты по облигациям внешних займов
Общество
Режим ЧС введен на подтопленных территориях в Сочи
Мир
В убийстве чиновника из Херсонской области обвинили диверсантов с Украины
Мир
Алиханов будет добиваться отмены ограничений на транзит грузов
Авто
В России с 1 июля заработает онлайн-база о злостных нарушителях ПДД
Мир
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Донецка
Авто
«Упрощенная» Lada Granta получит кондиционер
Экономика
H&M решит судьбу магазинов в России до 1 июля
Мир
Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией
Мир
Пересечение границы затруднено под Калининградом из-за сбоя в Литве
Общество
В МИД России рассказали о планах открыть зарубежные аналоги МФЦ

Автор песен к мультфильму «Остров сокровищ» Гарцман умер на 76-м году жизни

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и украинский актер и сценарист Аркадий Гарцман, автор текстов песен к мультфильму Давида Черкасского «Остров сокровищ» скончался на 76-м году жизни. Об этом 24 июня сообщила его дочь Виктория Аронова.

«У меня был лучший папа в мире. И для меня — лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте — с Господом на небесах», — написала она в соцсети.

Причина смерти артиста не уточняется.

Аркадий Гарцман родился 1 мая 1947 года в Киеве. Кроме песен для «Острова сокровищ» он сочинил тексты композиций для певиц Аллы Пугачевой, Софии Ротару. Гарцман также снялся в нескольких телесериалах, среди которых «Ликвидация» и «Возвращение Мухтара».

Гарцман был соавтором телемюзиклов «За двумя зайцами» и «Сорочинская ярмарка», соавтором сценария фильмов и сериалов «Королева бензоколонки 2», «Танго любви», «Маруся», «Джамайка» и других. Кроме того, он являлся сооснователем юмористической газеты «Блин» в Киеве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022