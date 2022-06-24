Автор песен к мультфильму «Остров сокровищ» Гарцман умер на 76-м году жизни

Советский и украинский актер и сценарист Аркадий Гарцман, автор текстов песен к мультфильму Давида Черкасского «Остров сокровищ» скончался на 76-м году жизни. Об этом 24 июня сообщила его дочь Виктория Аронова.

«У меня был лучший папа в мире. И для меня — лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте — с Господом на небесах», — написала она в соцсети.

Причина смерти артиста не уточняется.

Аркадий Гарцман родился 1 мая 1947 года в Киеве. Кроме песен для «Острова сокровищ» он сочинил тексты композиций для певиц Аллы Пугачевой, Софии Ротару. Гарцман также снялся в нескольких телесериалах, среди которых «Ликвидация» и «Возвращение Мухтара».

Гарцман был соавтором телемюзиклов «За двумя зайцами» и «Сорочинская ярмарка», соавтором сценария фильмов и сериалов «Королева бензоколонки 2», «Танго любви», «Маруся», «Джамайка» и других. Кроме того, он являлся сооснователем юмористической газеты «Блин» в Киеве.