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Корреспондент «Известий» показал обстановку в Золотом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Груды мусора, разбитые окна, разрушенные здания, сгоревшие автомобили — в такую картину на сегодняшний день вырисовывается город Золотое Луганской Народной Республики. Корреспондент «Известий» Денис Кулага в пятницу, 24 июня, заснял плачевную обстановку в городе.

«Крыша пробита. На пятом этаже. Стреляли. Разбитый шифер там. Половина окна в спальне есть, половины нет», — рассказала о своем доме пенсионерка.

«Снаряд попал, но женщина осталась жива. Вытащили и увезли куда-то», — сообщил очевидец взрыва в доме.

Кулага также заснял нынешний быт других местных жителей Золотого.

«Приехали в подвал. Выгнали людей: «Мы тут сегодня будем ночевать» — на остальных подвала не хватит», — описал свидетель происходившего.

Другой мужчина сообщил, что украинские военные начали копать окопы у подъезда. «Наверное, чтоб ручки занять чем-то. Люди начали кричать. Они (солдаты ВСУ. — Ред.) под утро приехали на машинах, переодетые по гражданке», — рассказал местный житель.

Еще один мужчина подчеркнул, что «минометным огнем побили дома» перед визитом телевизионщиков. По его словам, приезжал телеканал «1+1» (украинский телеканал. — Ред.).

Ранее в этот день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое. В тот же день Кулага рассказал, что украинские военные сбежали от союзных сил в ходе боя за Золотое. Он пояснил, что во время удара с трех флангов украинских военных накрыли плотной стеной огня.

23 июня военкор телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из Золотого ВСУ заминировали мост. Он также сообщил, что в Золотом тяжелая гуманитарная ситуация — у местных жителей нет электричества, воды и продовольствия. Как рассказали жители Золотого корреспонденту, всю гуманитарную помощь у них забирали бойцы ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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