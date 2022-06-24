Жару и сильный ветер прогнозируют в Омской области

МЧС предупреждает жителей Омской области об ухудшении погодных условий в выходные. В регионе ожидается усиление ветра и дожди.

Согласно прогнозам, температура воздуха в дневные часы ожидается на уровне +30 градусов. При этом с вечера 24 июня до 27 июня ожидается усиление ветра до 20 м/с. Кратковременные дожди местами будут сопровождаться градом, пишет ИА «Город55».

Спасатели рекомендуют жителям Омской области при неблагоприятных погодных условиях убрать вещи с балконов и подоконников. При нахождении на улице не рекомендуется укрываться от ветра и осадков под высокими деревьями и за рекламными конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в ближайшие сутки синоптики прогнозируют сильные ливни, ветер и крупный град.