Авиакомпании РФ получили рекордный за 8 лет операционный убыток в I квартале

За три месяца 2022 года совокупный убыток по операционной деятельности всех авиакомпаний России составил 61,1 млрд рублей, что является антирекордом за последние восемь лет. Об этом заявила российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), отъединяющая крупнейшие авиакомпании страны, в пятницу, 24 июня.

Операционный убыток пассажирских авиакомпаний составил 52,5 млрд рублей, грузовых — 8,6 млрд рублей.

По данным ассоциации, в январе–мае российские авиакомпании перевезли 31,58 млн пассажиров, что на 4,2% меньше, чем в 2021 году. По предварительной оценке АЭВТ, за истекший период июня отставание в сегменте пассажирских авиаперевозок от показателей прошлого года (месяц к месяцу) стабилизировалось на уровне около 20%.

«Сейчас сложно спрогнозировать, насколько ухудшится финансово-экономическая устойчивость авиакомпаний в дальнейшем. Надеемся, что те меры, которые предпринимают и правительство России, и сами авиакомпании, позволят обеспечить в ближнесрочной перспективе стабильную работу отечественной авиатранспортной отрасли», — говорится в материалах ассоциации.

В АЭВТ также отметили негативное состоянии дел с обеспечением безопасности полетов в гражданской авиации России в 2021 году. Так, по данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в 2021 году в гражданской авиации произошло 30 авиапроисшествий, в том числе 18 катастроф с 70 погибшими. Годом ранее было зафиксировано 36 авиапроисшествий, в том числе 18 катастроф с 35 жертвами. То есть при незначительном уменьшении общего количества происшествий количество катастроф не уменьшилось, а человеческие потери удвоилось, заключили в ассоциации.

Накануне РБК со ссылкой на закрытый бюллетень Международной организации гражданской авиации (ICAO, входит в структуру ООН) сообщил, что России могут присвоить статус страны с проблемами с организацией безопасности полетов. Опасения вызваны тем, что российские самолеты зарегистрированы в реестрах разных государств, а это приводит к трудностям с лицензиями на радиооборудование и сертификатами летной годности. Лайнер может быть законно зарегистрирован лишь в одной стране.

В ICAO считают, что власти РФ должны разобраться с проблемой регистрации до 14 сентября во избежание получения вышеупомянутого статуса. В противном случае в стране будут официально декларированы проблемы с обеспечением авиабезопасности, как в Эритрее и Бутане.

1 июня стало известно, что 15 российских авиакомпаний готовятся к оплате лизинга иностранных самолетов в рублях. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным 13 апреля.

4 марта Росавиация потребовала от авиакомпаний РФ перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности. Ранее в этот день стало известно о том, что российский кабмин предлагает автоматически продлить действие сертификатов летной годности иностранных самолетов до 1 сентября.