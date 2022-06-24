Минфин выплатил в рублях проценты по облигациям внешних займов

В соответствии с указом президента России Владимира Путина от 22 июня Минфин России выплатил купонные доходы по облигациям внешних займов со сроком погашения в 2028 году в сумме 8,5 млрд рублей. Об этом 24 июня говорится в сообщении на сайте Минфина.

Перевод по облигациям ISIN XS0088543193, US78307AAE38 в сумме 8,5 млрд рублей эквивалентен $159,4 млн. Средства получены платежным агентом по еврооблигациям НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме», — добавили в Минфине.

Ранее в пятницу в ведомстве разъяснили, как открывать и обслуживать банковские счета типа И для получения расчетов по российскому внешнему валютному долгу, согласно указу о временном порядке исполнения обязательств по госдолгу страны.

Нерезиденты РФ для ведения инвестиционной деятельности на российской территории открывают специальные рублевые счета типа И в уполномоченных банках России. Счета типа И открывает НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), чтобы резиденты и иностранные кредиторы, за исключением владельцев российских еврооблигаций и лиц, осуществляющих права по ним, могли осуществлять выплаты по еврооблигациям. Депозитарий не несет расходов по индексации денег, зачисленных на эти счета.

Такие типы счетов открываются на имя заграничных организаций — нерезидентов, имеющих право в соответствии с их законами осуществлять учет и переход прав на еврооблигации РФ, включая иностранные депозитарии, которым открыты счета депо иностранного номинального держателя в российском НРД.

Открытие счетов типа И и операции по ним производятся без идентификации иностранных депозитариев, на имя которых они открыты, и бенефициаров, определяющихся по данным реестра держателей ценных бумаг РФ.

22 июня президент России подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Новый порядок позволяет России временно выплачивать валютный долг в рублях. Такие выплаты будут считаться российской стороной «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

25 мая Минфин России подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение долговых обязательств, но делать это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства. Об этом было сказано после того, как минфин США сообщил об отказе продлить лицензию, позволявшую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга.

18 мая министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. 27 мая он заверил, что заявления Запада о дефолте в РФ являются недействительными.