Водитель электросамоката сбил семилетнего ребенка в Ижевске

Семилетний мальчик пострадал в результате наезда электросамоката в Ижевске. Жителей города просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Инцидент произошел вечером 23 июня на улице Холмогорова. Ребенок катался на обычном самокате, когда на него наехал 47-летний мужчина, управлявший электросамокатом. Об этом сообщает Udm-info.ru.

По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что люди на самокатах, роликах и моноколесах приравниваются к пешеходам. При этом электросамокаты мощностью свыше 250 Вт приравниваются к мопедам, для управления такими транспортными средствами требуются права категории М.

В середине июня 24-летний мужчина погиб, упав с электросамоката в Москве. Потерпевший скатился с лестницы и ударился головой.