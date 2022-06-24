Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минфин выплатил в рублях проценты по облигациям внешних займов
Общество
Режим ЧС введен на подтопленных территориях в Сочи
Мир
В убийстве чиновника из Херсонской области обвинили диверсантов с Украины
Мир
Алиханов будет добиваться отмены ограничений на транзит грузов
Авто
В России с 1 июля заработает онлайн-база о злостных нарушителях ПДД
Мир
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Донецка
Авто
«Упрощенная» Lada Granta получит кондиционер
Экономика
H&M решит судьбу магазинов в России до 1 июля
Мир
Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией
Мир
Пересечение границы затруднено под Калининградом из-за сбоя в Литве
Общество
В МИД России рассказали о планах открыть зарубежные аналоги МФЦ
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал взорванный ВСУ мост при бегстве из Золотого

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военкор телеканала «Известия» Денис Кулага показал мост над железной дорогой в поселке Орехово в районе Золотого, который при бегстве взорвали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

На кадрах запечатлены последствия боев защитников Луганска против ВСУ. Так, мост, заминированный украинскими военными, полностью разрушен. Кроме того, на оставленных позициях были найдены брошенные документы и ксерокопии паспортов, оставленные ВСУ.

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»

Ранее в этот день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое. В тот же день Кулага рассказал, что украинские военные сбежали от союзных сил в ходе боя за Золотое. Он пояснил, что во время удара с трех флангов украинских военных накрыли плотной стеной огня.

23 июня военкор телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из Золотого ВСУ заминировали мост. Он также сообщил, что в Золотом тяжелая гуманитарная ситуация — у местных жителей нет электричества, воды и продовольствия. Как рассказали жители Золотого корреспонденту, всю гуманитарную помощь у них забирали бойцы ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022