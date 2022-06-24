Корреспондент «Известий» показал взорванный ВСУ мост при бегстве из Золотого

Военкор телеканала «Известия» Денис Кулага показал мост над железной дорогой в поселке Орехово в районе Золотого, который при бегстве взорвали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

На кадрах запечатлены последствия боев защитников Луганска против ВСУ. Так, мост, заминированный украинскими военными, полностью разрушен. Кроме того, на оставленных позициях были найдены брошенные документы и ксерокопии паспортов, оставленные ВСУ.

Ранее в этот день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое. В тот же день Кулага рассказал, что украинские военные сбежали от союзных сил в ходе боя за Золотое. Он пояснил, что во время удара с трех флангов украинских военных накрыли плотной стеной огня.

23 июня военкор телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из Золотого ВСУ заминировали мост. Он также сообщил, что в Золотом тяжелая гуманитарная ситуация — у местных жителей нет электричества, воды и продовольствия. Как рассказали жители Золотого корреспонденту, всю гуманитарную помощь у них забирали бойцы ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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