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Военный эксперт предсказал судьбу заблокированных в «Горском котле» солдат ВСУ

Военный эксперт Шурыгин: судьба заблокированных в «Горском котле» украинских военных решена
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Судьба заблокированной в районе Горское и Золотое группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) решена, заявил в пятницу, 24 июня, военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
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По его словам, пока у группировки будет сохраняться запас боеприпасов, продовольствия и топлива, она будет пытаться сопротивляться и, возможно попробует прорваться.

«Если такой возможности не будет, сядет в глухую оборону. Но в любом случае судьба ее решена — вариантов выйти оттуда в качестве боевой единицы полноценной у них нет. То есть придется либо договариваться и сдаваться в плен, либо придется быть уничтоженными», — подчеркнул Шурыгин.

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в окружение ВС РФ в «Горском котле» оказались четыре батальона, а также артиллерийская группа и отряд иностранных наемников. По его словам, на данный момент в «горском котле» заблокировано до 2 тыс. человек: около 1800 военнослужащих, 120 участников националистической организации «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ), до 80 иностранных наемников, а также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов.

В этот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что украинские военные сбежали от союзных сил в ходе боя за Золотое. Он пояснил, что во время удара с трех флангов украинских военных накрыли плотной стеной огня.

Днем ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что населенные пункты Горское и Золотое взяты в блокаду. Позже стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль Горское и Золотое.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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