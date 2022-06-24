Два автомобиля унесло в Черное море в Сочи, один человек спасен, шестеро пропали

На Кубани в Краснодарском крае две легковые машины с людьми унесло в Черное море из-за непогоды. Об этом в пятницу, 24 июня сообщает МЧС.

«В результате выпадения интенсивных осадков в горной местности в районе поселка Зубова Щель (Лазаревский район Сочи) Краснодарского края потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в автомобиле находилось восемь человек.

Как узнали «Известия», ребенок, находившийся в одном из легковых автомобилей, успел предупредить МЧС о случившемся. Мальчик написал спасателям СМС-сообщение.

Позже в этот день смерть одного человека подтвердила прокуратура Краснодарского края.

Спасти удалось одного человека. Мужчина 1979 года рождения был доставлен в городскую больницу №1. Поиски шестерых без вести пропавших продолжаются. Отмечается, что среди них могли находиться трое детей.

Как заявили ТАСС в пресс-службе прокуратуры края, среди пропавших может быть годовалый ребенок.

К поискам привлечена авиация МЧС России (вертолет Ка-32) и спасательный катер «Валерий Замараев» ЮРПСО МЧС России.

Ранее, 12 июня, сообщалось, что двоих малолетних детей унесло в открытое море на надувном матрасе в Крыму. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности». Позже стало известно, что тела детей были обнаружены. Предварительно, они оказались в воде из-за того, что матрас перевернуло волной.