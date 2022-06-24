Алиханов будет добиваться отмены ограничений на транзит грузов

Власти Калининградской области рассчитывают, что им совместно с МИД России удастся добиться, чтобы Евросоюз внес поправки в свои пакеты санкций против России и исключил из них ограничения на транзит в регион грузов из других субъектов страны. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.

«Сейчас я надеюсь, что с помощью Министерства иностранных дел [России] мы добьемся того, что будет принято одно из решений: либо поправки будут внесены в первые четыре пакета [санкций], либо поправка в пятом пакете будет распространена на предыдущие четыре, либо будут даны новые разъяснения литовцам, для того чтобы они не применяли ограничения первых четырех пакетов на калининградский транзит», — сказал журналистам Алиханов.

По его мнению, принимая очередные санкционные пакеты, Евросоюз забыл о своих обязательствах по обеспечению калининградского транзита.

«Евросоюз ничего не имел в виду изначально. Потом, когда перед пятым пакетом [санкций] им напомнили, что у них есть обязательства по калининградскому транзиту, они предусмотрели оговорку по этому транзиту, а потом Еврокомиссия дала разъяснение литовцам относительно первых четырех пакетов», — пояснил он.

Что касается разъяснений для литовцев, которые дала Еврокомиссия, Алиханов называет их достаточно туманными и отмечает, что трактоваться они могут по-разному.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия доносит позицию по поводу транзитной блокады Калининграда через Министерство иностранных дел и настаивает на своей правоте. По словам пресс-секретаря президента РФ, речь идет уже не о диалоге с партнерами, а о переговорах с оппонентами.

На вопрос о том, последуют ли ответные меры со стороны Москвы, он пояснил, что в первую очередь все участники событий должны тщательно проанализировать ситуацию.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

20 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва действует в соответствии с политикой ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.