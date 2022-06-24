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В Госдуме объяснили снижение объема поставок российского газа в Европу

Депутат Ананских объяснил снижение объема поставок российского газа в Европу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в пятницу, 24 июня, в беседе с «Известиями» объяснил, почему снизился объем поступающего в Германию и в Европу в целом газа из России.

«Снижение количества газа, поступающего в Германию, связано с двумя вещами. Первое: ГТС Украины закрыла одну из веток, по которым поступает газ по земле. «Газпром» каждый раз предлагает [Украине] открыть ветку и параллельно пускать газ в Европу, а Украина отказывается», — подчеркнул он.

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В качестве второй причины парламентарий ситуацию с немецкой компанией Siemens, которая взяла на ремонт турбины газопровода «Северный поток» и не возвращает их. В связи с этим «Газпром» не может выдавать газ в полном объеме, ведь не хватает необходимого оборудования.

«Никакой вины ни «Газпрома», ни России в этом нет. Здесь самому правительству Германии надо собрать волю в кулак и сказать Siemens и Украине всё, что они по этому поводу думают. Тогда газ полной рекой потечет в Европу», — заключил Ананаских.

Ранее в этот день немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило о том, что минфин Германии хочет национализировать проложенную в ФРГ часть «Северного потока – 2». Указывалось, что трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

16 июня стало известно, что приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» заявляли, что это, в частности, связано с отказом Siemens возвращать из ремонта оборудование.

С 11 мая ГТС Украины прекратила транзит газа в Европу через «Сохрановку». Оператор отметил, что наступили «форс-мажорные обстоятельства», которые якобы делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и пограничную компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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