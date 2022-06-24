Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Донецка

В Донецке погибла мирная жительница в результате обстрела Вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ атаковали Петровский район Донецка. В результате обстрела по улице Эстафетной погибла мирная жительница, ребенок получил ранения», — говорится в Telegram-канале штаба.

Днем ранее один человек погиб при обстреле ВСУ храма Святых Царственных Мучеников в Куйбышевском районе Донецка. В тот же день украинские военные нанесли четыре артиллерийских удара по Киевскому району Донецка.

20 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в республике за 124 дня эскалации со стороны Вооруженных сил Украины погибли 188 мирных жителей и 886 пострадали.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».