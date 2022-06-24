Эндокринолог озвучила причины дефицита витаминов в организме летом

Врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина в пятницу, 24 июня, назвала три причины, почему в летнее время организму недостаточно витаминов и микроэлементов.

Она считает, что в первую очередь причиной является несбалансированное питание. К примеру, по сравнению с началом ХХ века, количество железа и магния в яблоках сократилось почти вдвое, а концентрация кальция в капусте снизилась почти на 60%, уточнила специалист.

«Потребность организма в аскорбиновой кислоте полностью обеспечить за счет питания крайне сложно. А как антиоксидант она нам необходима круглый год. Но далеко не все нутриенты вообще можно получить с питанием. Например, для средней полосы прием витамина D в профилактических дозах требуется круглогодично», — приводит «Газета.Ru» слова Кирдянкиной.

Кроме того, индивидуальные особенности организма могут не давать возможности усвоиться нутриентам, к примеру, из-за недостатка фолиевой кислоты (В9), подчеркнула врач.

«В ее метаболизме участвует несколько ферментов, измененная активность которых приводит к дефициту и, как следствие, вызывает эмоциональные расстройства, повышенное беспокойство, высокую утомляемость, бессонницу, ухудшение памяти, проблемы с ЖКТ и многое другое», — отметила специалист.

Самым популярным нарушением является проблема с пищеварением и всасыванием. В частности, язвенная болезнь, дисбактериоз мешают усваивать все важные микронутриенты из еды.

Если человек болеет сахарным диабетом I и II типов, доктор рекомендует уменьшить потребление продуктов, в которых есть быстрые углеводы, сюда относятся и фрукты. Как указала Кирдянкина, немаловажно подобрать соответствующие поддерживающие витаминные комплексы, в составе которых содержится аскорбиновая кислота без глюкозы.

«Если у вас была выявлена непереносимость глютена или вы страдаете целиакией, значит, специальная диета — ваш постоянный спутник. В этом случае вам следует контролировать достаточность витаминов группы В в организме и при необходимости принимать их дополнительно», — сказала эксперт.

Также он предупредила, что женщины должны учитывать беременность, грудное вскармливание, возрастные изменения гормонального фона, которые могут привести, например, к остеопорозу. В таких случаях прием подобранных специалистом витаминов летом будет просто необходим.

Кроме того, надо обратить внимание и на особенности рациона, подчеркнула эндокринолог. Если человек избирателен в еде — не ест овощи или, наоборот, веган или вегетарианец — обязательно надо контролировать и учитывать сбалансированность поступающих нутриентов, уверила эндокринолог.

24 февраля нутрициолог Елена Воскресенская рассказала, что больше всего витамина D содержится в жирной рыбе, диком лососе, селедке, скумбрии, сардине, кете, горбуше, палтусе, печени трески, устрицах, красной и черной икре, а также «в лесных грибочках, которые напитались солнцем», чего не скажешь о магазинных. Сюда же она включила яйца, говяжью и свиную печень, сливочное масло, козье молоко, творог и сыр.