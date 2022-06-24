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В Госдуму внесли законопроект о кардинальном изменении системы капремонта

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В Госдуму внесли законопроект, который регламентирует проведение технического обследования зданий перед проведением капитального ремонта. Документ внесли в нижнюю палату парламента депутаты от «Единой России» — председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его первый заместитель Павел Качкаев и депутат Анатолий Выборный.

Права у дома: систему капремонта в России намерены кардинально изменить
Может ли стать выше плата за эту услугу ЖКХ

В 2012 году для недопущения ветшания жилищного фонда и минимизации процента появления аварийного жилья, стартовала программа капитального ремонта. Однако, как показывает статистика, аварийного жилья не стало меньше и сейчас аварийным признано порядка 19 млн кв. м, напомнил Сергей Пахомов.

«Причиной такой ситуации является в том числе отсутствие достоверной информации о техническом состоянии многоквартирных домов, об износе их конструктивных элементов и инженерных систем, что, в свою очередь приводит к ошибкам при составлении планов текущего и капитального ремонта», — сказал парламентарий.

Поэтому законопроектом предлагается установить взаимосвязь между сроками выполнения работ по капремонту и фактическим техническим состоянием многоквартирного дома, проводя техническое обследование здания перед проведением такого ремонта, пояснил он.

«У нас в стране состояние жилищного фонда очень разное, и проводя это техническое обследование, мы выявим, во-первых, в каких домах требуется срочный ремонт. Даже если время по графику не пришло, ремонт позволит привести этот жилой фонд в надлежащее состояние и остановит дальнейшее разрушение. Во-вторых, благодаря этому же техническому обследованию мы сможем выявить дома, которые ремонтировать бесполезно: они намного лучше не станут ни при каком ремонте, и рано или поздно придут к выбыванию, а, возможно, некоторые из них надо будет сразу признать аварийными. Нельзя же людям жить в аварийном фонде!» — отметил Пахомов.

Он подчеркнул, что при таком подходе получится активнее формировать проекты комплексного развития территорий, строить новое жилье, а не тратить деньги людей на поддержание фактически «развалин».

Реализация законопроекта позволит усовершенствовать систему капремонта общего имущества в многоквартирных домах, повысить эффективность использования средств собственников, уплачиваемых в качестве взносов на этот ремонт общего имущества в таких домах, подчеркнул депутат.

Действующая система капитального ремонта многоквартирных домов работает уже десять лет. За это время она принесла большую пользу, но в то же время показала, что нуждается в реформировании. В первую очередь это касается графиков поведения ремонта. Дело в том, что они зачастую не привязаны к фактическому состоянию домов, добавил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Например, в первые этапы программы включают кандидатов на капремонт, которые еще могут подождать, или же тех, кому уже никакой ремонт не поможет, их надо сносить, а жильцов расселять», — пояснил он.

Также иногда проводится совсем не тот вид капремонта, в котором больше всего нуждается дом. К примеру, у него протекает крыша или осыпается фасад, но на них внимания не обращают, а приступают к замене инженерных систем, отметил он.

«А за все это, я напомню, исправно платят жильцы в рамках взноса на капремонт, годами ждут своей очереди и в итоге получают или некачественные работы, или вовсе руины. Так как предварительно не было проведено техобследование дома и не выявлен реальные его износ», — подчеркнул он.

Решением этих проблем как раз и может быть проведение обязательного технического обследования перед капитальным ремонтом здания, уверен Кошелев.

В конце мая «Известия» писали о том, что сейчас не проводится обследование домов перед планированием ремонта, а все региональные программы были составлены восемь лет назад — их необходимо актуализировать, указали эксперты. Но мера может привести к росту платы за эту услугу ЖКХ на 5%, не исключили специалисты.

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