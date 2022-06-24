В Польше рассказали о проблемах с соблюдением антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Евросоюз испытывает проблемы с соблюдением санкций против России. Об этом он заявил 24 июня перед вторым днем саммита ЕС.

«Все наши действия в отношении России направлены на то, чтобы разорвать военную спираль, разрушить военную машину. Сегодня мы говорим, с одной стороны, об эффективном исполнении всех шести пакетов санкций, потому что здесь есть проблемы, а также о разных новых решениях, которые мы, вероятно, будем обсуждать и на которых будем акцентировать внимание в ближайшие недели», — цитирует Моравецкого Dziennik.

Накануне сенатор Алексей Пушков сообщил в своем Telegram, что Польша продолжает закупать российский газ через Германию, хотя ранее страна декларировала свою независимость от поставок из РФ.

24 июня советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан призвал ЕС отказаться от введения новых санкций. По его словам, необходимо настаивать на прекращении огня на Украине и начале переговоров.

До этого, 20 июня, и.о. главы МИД Эстонии Андрес Сутть сообщил, что главы министерств иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге обсудят седьмой пакет антироссийских санкций. По его словам, новый пакет ограничительных мер затронет энергетику.

2 июня западными странами был согласован шестой пакет санкций против России. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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