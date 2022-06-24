ТАСС: около 800 военных ВСУ сдались в плен под Лисичанском

Более 1 тыс. человек потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Лисичанском и в котле под Горским и Золотым за последние два дня. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил источник ТАСС близкий к Народной милиции ЛНР.

В сообщении говорится о том, что за последние пару дней потери украинских войск составили более 1 тыс. человек убитыми, более 800 человек пленными. Отмечается, что среди них много раненых.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что военные ВСУ сбежали от союзных сил в ходе боя за город Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР). Отмечается, что действия военных ЛНР и РФ застали украинских военнослужащих врасплох, поэтому они обратились в бегство.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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