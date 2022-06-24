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Пересечение границы затруднено под Калининградом из-за сбоя в Литве
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Пересечение границы затруднено под Калининградом из-за сбоя в Литве

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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В информационной системе таможни Литвы утром 24 июня произошел сбой, поэтому пересечение границы из Калининградской области затруднено, оформление машин занимает длительное время. Об этом заявили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

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«24 июня с 09:00 (10:00 мск) Литовская Республика по причине информационного сбоя снизила количество пропускаемых грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву: в настоящее время литовская сторона осуществляет прием и оформление автотранспорта с периодичностью два автомобиля в час. О времени возобновления штатной работы пункта пропуска Кибартай (пост со стороны Литвы. — Ред.) будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Таможня предупредила водителей «о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост» на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Чернышевское».

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

21 июня был опубликован черный список, в который вошли: изделия из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, под ограничения попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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