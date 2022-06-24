Двое пенсионеров в Орске лишились 600 тыс. рублей из-за мошенников

Телефонные мошенники обманули двух пенсионеров из Орска (Оренбургская область). Потерпевшие лишились 600 тыс. рублей.

По словам 74-летнего мужчины, ему поступил звонок на стационарный телефон. Собеседник представился сотрудником следственных органов. Он рассказал, что внучка пенсионера якобы стала виновницей ДТП и для решения проблем с последствиями необходимо заплатить 300 тыс. рублей. Потерпевший передал указанную сумму курьеру, пишет РИА «Оренбуржье».

Аналогичным образом мошенники обманули 80-летнюю пенсионерку. Женщине по телефону сообщили, что в аварию попала ее дочь.

Полиция возбудила уголовные дела по данным фактам.

В Липецкой области мошенник в разговоре с 46-летним мужчиной представился «сотрудником ФСБ». Он убедил потерпевшего оказать содействие в поимке преступников. Для этого требовалось оформить кредит и перевести средства на определенные счета. Ущерб составил 1,7 млн рублей.