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В ФРГ не стали комментировать сообщения о планах национализации части СП-2

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer
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В Минэкономики Германии отказались подтвердить или опровергнуть информацию, ранее появившуюся в СМИ, о якобы существующих планах ФРГ национализировать часть газопровода «Северный поток — 2».

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«Я не могу прокомментировать это — ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал представитель министерства на брифинге в Берлине в пятницу, 24 июня.

Ранее в этот день журнал Spiegel сообщил, что минфин Германии хочет национализировать проложенную в ФРГ часть «Северного потока – 2». В материале сказано, что в конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию, однако такое решение может спровоцировать проблемы в экологии, передает НСН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя соответствующую публикацию, что российские юристы дадут правовую оценку, если ФРГ предпримет конкретные действия, направленные на национализацию части «Северного потока – 2», пока же это гипотетические рассуждения, пишет «Москва 24».

Газопровод «Северный поток – 2» построен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

23 июня Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России по газпроводу «Северный поток – 1». Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

До этого, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает — по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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