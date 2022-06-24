Уход McDonald's привел к увеличению выручки петербургского фастфуда

Закрытие ресторанов McDonald’s в Санкт-Петербурге привело к увеличению выручки других игроков на рынке фастфуда. Об этом 22 июня пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на источники в отрасли.

Сеть ресторанов быстрого питания не работала почти месяц и сейчас открылась под новым названием «Вкусно — и точка». В период вывода конкурента из игры другие заведения общепита набрали обороты.

Как рассказал изданию сооснователь сети PITA’S Александр Крылов, компания отметила рост выручки уже в первый день закрытия McDonald’s. Об увеличении оборота сообщил также основатель сети «VЛАVАШЕ» Павел Крупин и гендиректор сети «Теремок». Виталий Свидовский.

По мнению последнего, перераспределение спроса произошло не только из-за ухода McDonald's с рынка, но и в связи с повышением интереса аудитории к альтернативной кухне.

Более детальный анализ представила в беседе с «ДП» директор рекламно–маркетингового агентства «Креатерра СПб» Инна Новожилова. Она отметила, что посетители американской сети после ее закрытия поделились на четыре категории: те, кто увеличил количество посещений прямых конкурентов; перешедшие на другие форматы; те, кто заняли выжидательную позицию, и отказавшиеся от употребления фастфуда.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Точка или запятая? Уход McDonald's увеличил выручку петербургского фастфуда».